O Real Madrid anunciou, esta segunda-feira, que o guarda-redes Thibaut Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor longo da perna direita. Noutro comunicado, os merengues informaram que Frederico Valverde contraiu uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita.

As lesões do guardião e do uruguaio foram contraídas no empate frente ao Rayo Vallecano (0-0) e a recuperação de ambos está pendente de avaliação. Porém, de acordo com a imprensa espanhola, a condição física dos dois não passa de um susto e deverão estar disponíveis para a partida frente ao Elche (23 de novembro).

No que toca às seleções, o belga vai falhar os jogos com o Cazaquistão e Liechtenstein, enquanto o uruguaio não joga contra o México e o EUA.

De recordar que o Real Madrid é adversário do Benfica na Liga dos Campeões, na última jornada da fase liga. A partida está marcada para 28 de janeiro de 2026.