Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, foi operado nesta quinta-feira a uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o clube espanhol.

O Real Madrid adiantou que Courtois «vai iniciar o processo de recuperação nos próximos dias», sem especificar o tempo previsto de inatividade do internacional belga, que deverá arrastar-se durante vários meses.

Face a este cenário, os «merengues» avançaram Kepa Arrizabalaga, cedido pelo Chelsea até final da temporada.

Para além de Courtois, o Real Madrid perdeu ainda Éder Militão, que sofreu uma lesão do mesmo género no sábado e que deverá ser operado em breve.