Vinícius Júnior voltou a denunciar insultos racistas num jogo da Liga Espanhola, no caso na derrota do Real Madrid em casa do Valência.

O internacional brasileiro identificou, inclusivamente, os autores dos alegados insultos ao árbitro da partida: gerou-se alguma confusão nesse setor da bancada, mas a partida, depois de alguns momentos de interrupção, continuou.

Já no período de descontos, o Vinícius acabou expulso, depois de agredir um adversário na cara. O extremo do Real, à saída do campo, ergueu dois dedos, em alusão ao desejo de ver o Valência descer de divisão.