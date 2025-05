O Tribunal de Valladolid condenou a uma pena de um ano de prisão, suspensa por três, pelo crime de ódio os cinco arguidos que insultaram Vini Jr., durante o jogo com o Real de Madrid a 30 de dezembro de 2022.

De acordo com as conclusões apresentadas nesta quarta-feira, as ofensas gravadas da bancada e publicadas nas redes sociais, foram «proferidas com a inquestionável intenção de humilhar e ferir a dignidade do jogador por evidentes motivos racistas».

O avançado brasileiro renunciou a indemnização, enquanto os arguidos apresentaram uma declaração escrita reconhecendo o caráter racista dos seus insultos e pedindo desculpa. De acordo com a acusação, aceitaram não comparecer nos estádios durante o período da pena suspensa.

Os incidentes constituem cinco crimes de ódio e crimes contra a discriminação, pelos quais cada arguido foi condenado a um ano de prisão. Além disso, quatro arguidos vão pagar uma multa de 1620 euros. Já o quinto arguido, vai pagar 1080 euros.

O tribunal suspendeu a execução da pena de prisão a pedido das partes por três anos, período durante o qual os arguidos não podem cometer novos crimes.