Um adepto do Maiorca foi multado em 4.000 euros e banido dos estádios por um ano por ter proferido insultos racistas contra Vinícius Jr. jogador do Real Madrid.

A situação aconteceu a 5 de fevereiro no jogo entre as duas equipas e após uma investigação, a polícia identificou como autor dos insultos um adepto de 20 anos que é reincidente no crime e que terá sido também autor de insultos a um jogador do Villarreal, crime pelo qual ainda não foi condenado.

Este foi apenas mais um dos casos de racismo contra o jogador brasileiro, que tem sofrido com estes ataques de forma demasiado recorrente.

Recorde-se que o Maiorca tinha condenado o caso logo quando aconteceu e prometido colaborar nas investigações, que foram também acompanhadas de perto pela Liga espanhola.