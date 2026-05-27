Vini Jr: «Vou voltar ao Flamengo, mas não agora»
Internacional brasileiro fala sobre Mundial de 2026, futuro no Real Madrid e regresso ao Brasil
Vinícius Júnior deu uma entrevista ao canal de YouTube CazéTV, na qual abordou a possibilidade de representar novamente o Flamengo, o clube que o formou.
«Eu vou voltar, mas não agora, não vou voltar tão velho. Também estou com saudades do Flamengo», começou por dizer o jogador brasileiro.
Vini afastou ainda a possibilidade de regressar ao Brasil nos próximos quatro anos, mas numa perspetiva mais a médio prazo.
«Estou a treinar para poder jogar o máximo de tempo possível e poder voltar bem para o Flamengo», afirmou.
O avançado de 25 anos rejeitou a possibilidade de jogar em outro clube no país natal: «Se não me quiserem [Flamengo] eu paro de jogar e está tudo bem.»
Vinícius Jr. transferiu-se do clube carioca para o Real Madrid em 2018, a troco de 45 milhões de euros e por lá conquistou três LaLigas e Supertaças, uma Taça do Rey e sete títulos internacionais, incluindo duas Ligas dos Campeões.