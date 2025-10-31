Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, encerrou esta sexta-feira a polémica com Vinicius Júnior, que foi substituído aos 72 minutos do El Clásico (2-1) e reagiu de forma exaltada, saindo diretamente para o balneário e sem cumprimentar os colegas ou o treinador.

No entanto, o brasileiro acabou por utilizar as redes sociais para se desculpar pela ação e Xabi confirmou que o assunto está «resolvido».

«Para mim, foi uma declaração muito valiosa e positiva, que demonstrou a honestidade dele. Ele falou de coração, sobre este clube e o que quer oferecer. Para mim, o mais importante é o que ele disse aos seus companheiros e aos adeptos. Fiquei muito satisfeito e já estamos a pensar nos próximos passos. O assunto está resolvido e amanhã temos o jogo, que é o mais importante. Sem represálias», referiu o técnico em conferência de imprensa.

«Estamos todos no mesmo barco e remamos na mesma direção. A equipa está concentrada, todos querem jogar, e isso é positivo. Agora, queremos continuar a avançar em direção aos nossos objetivos, uma partida de cada vez», acrescentou, antes de revelar que foi o próprio jogador que marcou uma reunião presencial com a equipa, na quarta-feira, para assumir o erro e a conduta imprópria.