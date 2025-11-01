Do Benfica para o Real Madrid a troco de 50 milhões de euros, o espanhol Álvaro Carreras é um dos pilares dos merengues em 2025/26 e este sábado estreou-se a marcar com a camisola do novo clube, na goleada frente ao Valência (4-0).

Ora, quem está feliz com esta transferência é o treinador Xabi Alonso, que vê o jovem lateral com alguém que «faz tudo bem».

«Ele é muito competitivo, mantém o foco quando a bola está fora de alcance, é forte nos duelos e sabe escolher a opção certa. Faz tudo bem e é ótimo tê-lo conosco», elogiou o técnico em conferência de imprensa.

Sobre a partida, da 11.ª jornada do campeonato espanhol, Xabi mostrou-se agradado com a exibição da equipa e explicou porque ficou frustrado com o penálti falhado por… Vinicius Júnior.

«Foi uma vitória coletiva. A equipa jogou muito bem. Começámos com muita energia e os rapazes queriam manter esse ritmo. Jogámos com muita movimentação, boa troca de bola e pressionando rapidamente. O resultado foi a nosso favor e estou muito feliz», disse.

«Frustração? Foi por causa do golo perdido, porque foi antes do intervalo e poderia ter sido o 3-0. Felizmente, o Bellingham marcou logo a seguir. Foi essa frustração, a frustração de não ter feito o 3-0. Mas agora já passou», finalizou.

De recordar que Xabi Alonso e o brasileiro viveram um momento de tensão no Real Madrid-Barcelona (2-1), depois do jogador não ter reagido bem à substituição.