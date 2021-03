«Um jogo especial».

É assim que Zinedine Zidane caracteriza o dérbi entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que vive mais um capítulo este domingo, a partir das 15h15, em jogo da jornada 26 do campeonato espanhol.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico dos merengues reconheceu a importância da mesma, mas defendeu que o clube blanco continuará vivo no campeonato seja qual for o resultado.

«É um jogo especial, é o dérbi. Sabemos que é um jogo especial e os adeptos também o sabem. Estivemos bem toda a semana e estamos bem preparados», começou por dizer, esta manhã.

«É uma final, como são todos os jogos. Nós tentamos sempre ganhar. Mas, aconteça o que acontecer, vamos continuar vivos no campeonato. Estamos focados em fazer um bom jogo», continuou.

Zidane não revelou se Benzema está apto a ir a jogo e deixou elogios ao francês: «Não gosto quando há dúvida. Não vamos arriscar com o Karim. Os que vão jogar estarão a 100 por cento.»

«Benzema é um jogador especial, por tudo o que faz em campo. É uma alegria para o futebol e para mim, como treinador. Quando chegou aqui falava-se muito dele e dez anos depois vê-se o jogador que é e o quanto evoluiu», acrescentou, revelando ainda que espera o regresso de Eden Hazard aos treinos «na próxima semana».

O Real Madrid defronta o Atlético este domingo, no Wanda Metropolitano. Nesta altura, os colchoneros são líderes da La Liga, com mais cinco pontos do que o Real, mas menos um jogo.