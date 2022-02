Luís Loureiro deixou de ser treinador do Real Sport Clube, anunciou na noite de terça-feira o clube de Queluz, que disputa a série B da Liga 3.

«O Real SC vem comunicar a rescisão do contrato por mútuo acordo com o técnico da sua equipa principal Luís Loureiro», referiu o clube, em nota oficial através das redes sociais.

O técnico de 45 anos, que tinha chegado no decorrer da época passada ao Real, deixa a equipa no quinto lugar do campeonato, com 23 pontos, para já a três do quarto lugar, o último de acesso direto à fase de subida.

Termina assim a ligação de Luís Loureiro, que como futebolista passou por Sporting, Gil Vicente ou Sp. Braga, pelo seu sétimo clube como treinador. Já tinha orientado Sintrense, Fátima, 1.º Dezembro, US Lusitanos (França), Casa Pia e Torreense.



Ao que o Maisfutebol apurou, o novo treinador do Real será Miguel Valença, de 32 anos, que orientou o Anadia até outubro de 2021.