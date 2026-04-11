VÍDEO: Guedes e Toni Martínez no empate entre Real Sociedad e Alavés
Duelo louco com golo aos 90+7 minutos
Duelo louco com golo aos 90+7 minutos
Gonçalo Guedes disputou a segunda parte do empate entre Real Sociedad e Alavés (3-3), enquanto Toni Martínez (ex-FC Porto) foi totalista nos visitantes. Neste encontro da 31.ª jornada, marcada pelos equipamentos “retro”, o marcador foi inaugurado a favor do Alavés ao terceiro minuto, face ao autogolo do central Caleta-Car. Na resposta, aos 14 minutos, o extremo Sucic repôs a igualdade.
De parada e resposta, o avançado Diabaté devolveu a vantagem ao Alavés aos 24m, enquanto o guarda-redes Sivera consentiu um autogolo aos 27m (2-2).
Ainda que o avançado Óskarsson tenha completado a reviravolta a favor da Real Sociedad aos 60 minutos, o Alavés forçou o empate. Estavam decorridos 90+7m quando o avançado Boyé fez o 3-3.
Assim, a Real Sociedad atingiu os 42 pontos, a dois da zona europeia. Por sua vez, o Alavés é 15.º classificado, com 33 pontos, quatro sobre os lugares de despromoção.