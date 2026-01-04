Gonçalo Guedes alcançou o quarto golo na época no empate entre Real Sociedad e Atlético de Madrid (1-1). Na noite deste domingo, em encontro da 18.ª jornada do campeonato, o extremo português de 29 anos foi titular nos bascos e restabeleceu a igualdade aos 55 minutos. Antes, aos 50 minutos, o avançado Sorloth adiantou os visitantes.

Assim, a Real Sociedad encaixou o segundo empate consecutivo, não vencendo para a La Liga desde 22 de novembro. Por isso, a equipa de Gonçalo Guedes ocupa o 15.º lugar, com 18 pontos, dois de vantagem sobre a zona de descida. Segue-se a visita ao Getafe (10.º), na sexta-feira (20h).

Por sua vez, o Atlético de Madrid totaliza 38 pontos no quarto lugar, igualado com o Villarreal (3.º). No calendário dos “Colchoneros” segue-se a meia-final da Supertaça, na Arábia Saudita, frente ao Real Madrid, na quinta-feira (19h). O regresso ao campeonato vai acontecer a 18 de janeiro, aquando da receção ao Alavés (13.º).

Também neste domingo, o Maiorca de Samú Costa perdeu na receção ao Girona (2-1). O médio português foi titular e viu os catalães adiantarem-se aos 25 minutos, cortesia do ala Tsygankov. Na segunda parte, o avançado Vanat duplicou a vantagem do Girona, de penálti, aos 63m. A fechar, aos 90+1m, o avançado Muriqi reduziu de penálti.

Na luta pela manutenção, o Girona deixou a zona de despromoção, totalizando 18 pontos e igualando Maiorca (16.º) e Real Sociedad (15.º). O Valência, com 16 pontos, é o primeiro emblema em lugares de descida.