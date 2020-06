O Real Madrid é líder da liga espanhola. O clube da capital foi até San Sebastián derrotar a Real Sociedad, por 2-1, num jogo carregado de polémica: no penálti do 1-0, no empate invalidado e no 2-0 de Benzema.

O jogo era importantíssimo para as duas equipas. O Real Madrid precisava de vencer para apanhar o Barcelona na pontuação, mas passar para a frente devido ao critério de desempate; a Real Sociedad, em caso de vitória, ficava a meros dois pontos dos lugares de Liga dos Campeões que ocupam Atlético de Madrid e Sevilha.

Após um nulo ao intervalo, o 1-0 chegou de penálti e trouxe a primeira discussão ao encontro: terá Diego Llorente cometido falta sobre Vinícius Jr? O árbitro considerou que sim e Sergio Ramos marcou o golo.

O central e capitão do Real Madrid teria de ser substituído por Éder Militão e foi já no banco que assistiu ao desenrolar dos acontecimentos.

Aos 68 minutos, Januzaj marcou um belíssimo golo. Um pontapé de fora da área, que bateu Courtois. Seria o 1-1. Mas não foi, porque Mikel Merino estava em fora de jogo e no entender do juiz prejudicou a ação do guarda-redes belga. Após a polémica do 1-0, estava instalada a polémica do 1-1 que nunca chegou a ser.

Logo a seguir, veio a do 2-0. Aos 70 minutos, Benzema recebeu na área, trabalhou e atirou para o golo. Os bascos reclamaram mão do francês na altura da receção, mas o golo foi mesmo validado e a diferença era então de dois golos.

A Real Sociedad ainda reduziu, com Mikel Merino a receber a bola ao segundo poste e com estrondo bater Courtois. A incerteza durou até que os seis minutos de compensação se esgotaram no apito do árbitro. E, aí, chegou a certeza: o Real Madrid é líder da La Liga, a Real Sociedad fica no sexto lugar, a um do Getafe e a cinco da Liga dos Campeões 2020/21.