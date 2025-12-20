Real Sociedad
Há 1h e 42min
VÍDEO: avançado estreia-se esta época pela Real Sociedad e faz penálti no mesmo minuto
Arkaitz Mariezkurrena entrou aos 90+1 minutos e foi protagonista no empate com o Levante
SS
Arkaitz Mariezkurrena entrou aos 90+1 minutos e foi protagonista no empate com o Levante
SS
Vai ser difícil esquecer a estreia de Arkaitz Mariezkurrena pela equipa principal da Real Sociedad nesta época. Na tarde deste sábado, a propósito da visita ao Levante (1-1), o extremo de 20 anos entrou aos 90+1 minutos e cometeu penálti menos de um minuto depois. Tal momento viabilizou o empate dos anfitriões.
A Real Sociedad ocupa o 15.º lugar da La Liga com 17 pontos, dois de diferença para a zona de despromoção. Por sua vez, o Levante é 20.º e último, com 10 pontos, a cinco de zona segura.
Outros resultados
Oviedo 0-0 Celta de Vigo.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS