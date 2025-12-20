Vai ser difícil esquecer a estreia de Arkaitz Mariezkurrena pela equipa principal da Real Sociedad nesta época. Na tarde deste sábado, a propósito da visita ao Levante (1-1), o extremo de 20 anos entrou aos 90+1 minutos e cometeu penálti menos de um minuto depois. Tal momento viabilizou o empate dos anfitriões.

A Real Sociedad ocupa o 15.º lugar da La Liga com 17 pontos, dois de diferença para a zona de despromoção. Por sua vez, o Levante é 20.º e último, com 10 pontos, a cinco de zona segura.

Outros resultados

Oviedo 0-0 Celta de Vigo.

RELACIONADOS
Premier League: Haaland ultrapassa Ronaldo em golos... em menos de metade dos jogos
Juvenis: Sporting vence Benfica com reviravolta nos descontos
II Liga: Paços ganha pela primeira vez fora, Vizela e Ac. Viseu anulam-se