Gonçalo Guedes foi titular na vitória da Real Sociedad no reduto do Ath. Bilbao, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Espanha (1-0). Na noite desta quarta-feira, o avançado atingiu o terceiro jogo consecutivo a assistir, desta feita servindo o médio Turrientes para o único golo do duelo.

Estavam decorridos 62 minutos quando Guedes, de 29 anos, atingiu as sete assistências na época, registando também sete golos em 28 partidas.

 

O segundo e decisivo “round” está agendado para 4 de março, na casa da Real Sociedad. Na outra meia-final, Atlético de Madrid e Barcelona disputam a primeira mão nesta quinta-feira (20h).

