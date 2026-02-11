Taça de Espanha: Guedes assiste para triunfo da Real Sociedad em Bilbau
Avançado de 29 anos atingiu o terceiro jogo consecutivo a servir para golo
Gonçalo Guedes foi titular na vitória da Real Sociedad no reduto do Ath. Bilbao, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Espanha (1-0). Na noite desta quarta-feira, o avançado atingiu o terceiro jogo consecutivo a assistir, desta feita servindo o médio Turrientes para o único golo do duelo.
Estavam decorridos 62 minutos quando Guedes, de 29 anos, atingiu as sete assistências na época, registando também sete golos em 28 partidas.
Gonçalo Guedes acreditou e ofereceu o golo ao Turrientes 🤤#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #AtleticBilbao #RealSociedad #cinemundo pic.twitter.com/o4ugpb7r7h— sport tv (@sporttvportugal) February 11, 2026
O segundo e decisivo “round” está agendado para 4 de março, na casa da Real Sociedad. Na outra meia-final, Atlético de Madrid e Barcelona disputam a primeira mão nesta quinta-feira (20h).