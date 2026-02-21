Gonçalo Guedes foi titular no empate entre Real Sociedad e Oviedo (3-3), em duelo da 25.ª jornada do campeonato. Na tarde deste sábado, os seis golos surgiram na segunda parte, com o Oviedo a agarrar a vantagem à boleia do avançado Federico Viñas, que faturou aos 50 e 52 minutos.

Entre trocas, o avançado Óskarsson reduziu aos 64 minutos e o defesa Caleta-Car aplicou o 2-2 aos 87m. Em cima do minuto 90, Gonçalo Guedes assistiu Óskarsson, que bisou e completou a reviravolta.

A viver uma época mais regular e prolífera, Gonçalo Guedes leva sete golos e oito assistências em 30 partidas. Nos últimos cinco jogos, o internacional português fez quatro assistências e um golo.

Ainda assim, aos 90+2m, o defesa Bailly foi assistido por Santi Cazorla para o 3-3.

Assim, a Real Sociedad segue no nono lugar, com 32 pontos, a três da zona europeia. Segue-se a visita ao Maiorca (18.º) no sábado (17h30).

Quanto ao Oviedo, continua no 20.º e último lugar, com 17 pontos, a oito de zona segura.