Ath. Bilbao e Real Sociedad empataram a um golo na 22.ª jornada do campeonato, na noite deste domingo. O português Gonçalo Guedes foi titular nos visitantes e desfez o nulo aos 37 minutos.

Entre trocas, o médio Brais Mendez foi expulso aos 83 minutos e desfalcou a Real Sociedad. Pouco depois, aos 88m, o médio Iñigo Ruiz restabeleceu a igualdade.

Assim, a Real Sociedad segue no oitavo lugar com 28 pontos, três de vantagem sobre o Ath. Bilbao (11.º). De notar que o Athletic guarda apenas quatro pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.

Nesta tarde, Getafe e Celta de Vigo empataram sem golos, permanecendo no 16.º e sétimo lugar, respetivamente. Enquanto o Celta está a um ponto da zona europeia, o Getafe guarda dois pontos sobre os lugares de despromoção.