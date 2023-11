Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram detidos nos sábado durante o duelo entre o Birmingham e o Sheffield Wednesday (2-1), jogo do segundo escalão do futebol inglês, por alegados «cânticos misóginos» contra a árbitra Rebecca Welch.

«Detivemos dois jovens por cânticos misóginos contra a árbitra durante o jogo em casa do Birmingham City, no [estádio de] St Andrew’s. Os nossos agentes ouviram os gritos dirigidos à árbitra e agiram rapidamente para prender os dois, ambos de 17 anos», explicou a Polícia de West Midlands.

Os menores «em prisão preventiva como suspeitos de um crime contra a ordem pública: «Não toleramos qualquer forma de ódio e é importante que sejamos informados sobre crimes motivados por ódio.»

A autarquia de Birmingham «condenou veementemente todas as formas de discriminação» e garantiu que «apoiará a polícia nas suas investigações».

A 4 de novembro, Rebecca Welch tornou-se a primeira quarta árbitra do principal escalão do futebol inglês, marcando presença no duelo entre o Fulham e o Manchester United.