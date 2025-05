Poucos dias depois de o presidente do Sport Recife – Yuri Romão – reforçar a confiança no «projeto» e em Pepa, a derrota na 7.ª jornada do Brasileirão revelou-se fatal para o treinador português, de 44 anos.

Na madrugada deste domingo, o recém-promovido foi derrotado na visita ao Fluminense, por 2-1. Depois de Pablo embalar os visitantes para a vantagem, a “remontada” foi edificada por Kevin Serna e Everaldo, aos 60 e 90+7m.

Depois de garantir a promoção e conquistar o Pernambucano, Pepa deixa o Recife no 20.º e último lugar do Brasileirão, com dois pontos, a quatro de zona segura.

«O Sport Club do Recife comunica, oficialmente, o desvincular do técnico Pepa. Juntamente com ele, deixam o clube os membros de sua equipa técnica: Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, compromisso e pelos serviços prestados (…). Desejamos sucesso a todos», lê-se, em comunicado.

Assim, o defesa João Silva, o médio Sérgio Oliveira e o avançado Gonçalo Paciência ficam sem treinador.

Quanto a Pepa, encerra, desta forma, a segunda passagem pelo Brasil, depois de orientar o Cruzeiro em 2023.