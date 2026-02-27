O Lanús, da Argentina, conquistou na madrugada desta sexta-feira a Recopa, a Supertaça Sul-Americana. Na final, a formação do ex-Benfica Salvio bateu – a duas mãos – o Flamengo, detentor da Libertadores.

Na primeira mão, a formação argentina levou a melhor (1-0), trazendo, assim, a vantagem para o Maracanã.

O primeiro golo ocorreu de uma maneira inacreditável. Rossi, guarda-redes da equipa brasileira, encontrava-se bastante subido no terreno. Um mau passe permitiu que Rodrigo Castillo se antecipasse e abrisse o marcador com a baliza complemente escancarada (29m).

A resposta da formação da casa surgiu ainda no primeiro tempo. Através de uma grande penalidade, Giorgian De Arrascaeta voltou a colocar tudo igual na partida, relançando a final (36m).

O golo que levou tudo para prolongamento surgiu, também ele, através da marca dos onzes metros. Porém, foi preciso esperar até aos minutos finais do tempo regulamentar.

Jorginho, italiano com muita experiência na Europa, entrou no jogo ao segundo tempo. Foi mesmo ele – médio que passou pro clubes como Nápoles, Chelsea e Arsenal – a assumir a responsabilidade de levar tudo para o «tempo extra».

Quando tudo indicava que o campeão poderia ser decidido nos penáltis, a equipa argentina marcou dos golos – para não deixar dúvidas – nos últimos minutos do segundo tempo do prolongamento.

Primeiro José María Canale, defesa paraguaio, marcou aos 118 minutos o golo que, por si só, já daria o título da Recopa. Ainda assim, Dylan Aquino, jovem avançado de 20 anos, fez questão de dilatar a vantagem na eliminatória já em tempo de compensação (120+2m).

Com um aglomerado de 4-2 nas duas mãos, o Lanús conquista, assim, a primeira Recopa da história do clube. O Flamengo, por sua vez, perde o segundo título deste início de temporada, já depois de ter caído perante o Corinthians na Supertaça brasileira.