103 jogos e 9270 minutos depois, o Tondela não terá a sua baliza defendida por Cláudio Ramos em jogos da Liga.

O guarda-redes de 28 anos é baixa confirmada para o jogo desta tarde, frente ao Famalicão, e não jogará uma partida do campeonato pela primeira vez desde abril de 2017, altura em que falhou a partida com o Vitória de Guimarães, por suspensão.

Recorde-se que Cláudio Ramos tornou-se em fevereiro no recorde de jogos consecutivos da Liga, com 94 seguidos. Na altura, o internacional português ultrapassou o registo que pertencia a Rui Patrício, antigo guarda-redes do Sporting.