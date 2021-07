O Recreativo do Libolo, clube treinado pelo português Paulo Torres, empatou a zero frente ao Bravos do Maquis, em jogo atrasado da 24ª jornada.

O resultado permite ao Libolo segurar a 11ª posição do Girabola, com 29 pontos, enquanto o Bravos do Maquis consolida a quarta posição, com 51 pontos.