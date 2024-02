Christian Horner reagiu pela primeira vez à finalização do processo de investigação de que foi alvo, por comportamento inadequado com elementos da Red Bull. A escuderia austríaca explicou que todo o processo se vai manter confidencial, cita a Reuters.

O chefe de equipa da Red Bull mostrou-se feliz com o desfecho da situação, que o ilibou de quaisquer acusações e afirmou que o foco da Red Bull está a 100% no arranque da temporada, no Bahrain, esta quinta-feira.

«Estou feliz pelo processo estar finalizado. A equipa está focada na época que se segue, a começar com o Grande Prémio do Bahrain. Nunca nos sentimos tão fortes.»

A Red Bull procura revalidar o título de pilotos, com o tri-campeão do mundo, Max Verstappen, assim como o troféu de construtores, que arrecadou nas últimas duas temporadas.