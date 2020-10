Paolo Maldini foi eleito pelos leitores do Maisfutebol como melhor defesa da história do futebol.

O antigo internacional italiano, que fez toda a carreira no Milan (1985 a 2010), venceu uma votação nas redes sociais por eliminatórias, chegando à final com o alemão Franz Beckenbauer e vencendo com uma margem confortável de votos (74 por cento).

Antes de chegar à final, o antigo lateral esquerdo deixou sucessivamente pelo caminho o compatriota Cannavaro e Matthias Sammer, enquanto o «Keiser» começou por afastar Baresi, antes de bater Roberto Carlos.

O francês Thuran e o brasileiro Calos Alberto também foram a votos nesta eleição.

Antes do melhor defesa, os leitores do Maisfutebol também já tinham eleito o melhor jogador e o melhor guarda-redes, nos mesmos moldes.