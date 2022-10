«Espero que me respeitem: sou gay». Com esta simples frase, Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid, campeão do Mundo por Espanha, está a criar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, com muitos internautas a discutirem todas as possibilidades que a curta mensagem pode suscitar.

Muitos apostam num caso de roubo de identidade e a resposta de Carles Puyol, antigo companheiro de seleção, reforça essa suposição. «É o momento de assumir o nosso caso, Iker», destacou o antigo jogador do Barcelona, um dos primeiros a reagir, com uma mensagem acompanhada por um coração.

Outra possibilidade em cima da mesa, nas redes sociais, aponta para a ironia do antigo guarda-redes em resposta às revistas cor de rosa em Espanha que, desde o divórcio com Sara Carbonero, não param de lhe apontar novas namoradas. A atriz Alejandra Onievo é o caso mais recente.

A hipótese que gera menos consenso é a interpretação rigorosa da mensagem, com muitos internautas a defenderem que se, fosse o caso, Casillas optaria por uma declaração mais elaborada.

Deixamos todas as possibilidades em aberto.

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022