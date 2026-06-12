As plataformas Facebook, Instagram e Messenger – do grupo Meta – sofreram falhas desde o princípio da tarde desta sexta-feira.

Segundo o “Downdetector”, milhares de utilizadores comunicaram problemas de acesso às redes sociais acima referidas.

A solução? Esperar e continuar ligado ao Maisfutebol.

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