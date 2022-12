Em apenas dezasseis horas, uma publicação de Lionel Messi no Instagram, divulgada pouco depois da conquista do título no Mundial 2022, acumulou um astronómico número de 43 milhões de likes, destronando a recente publicação da Louis Vuitton que coloca o argentino a jogar xadrez com Cristiano Ronaldo. A publicação do craque argentino já é a segunda mais vista da história da popular rede social e só fica atrás da fotografia de um ovo.

A famosa fotografia publicada pela marca Louis Vuitton, que afinal era uma montagem, já era a segunda mais vista de sempre ou mesmo a primeira, se somarmos os likes nas páginas de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi e da própria marca, mas esta nova publicação de Messi ameaça bater todos os recordes, até o da famosa fotografia de um ovo, que liderou o ranking desde 2019.

A publicação de Messi, em que o craque comenta a vitória no Qatar, chegou num ápice aos 43 milhões de likes, quase tantos como toda a população da Argentina, estimada em 45,8 milhões em 2021.

A publicação da Louis Vuitton, só no perfil de Cristiano Ronaldo, atingiu os 41,9 milhões de likes, enquanto a tal fotografia do ovo, publicada com a intenção de bater recordes, acumula 56,2 milhões de likes.

Números que podem ainda ser ultrapassados nas próximas horas pela recente publicação de Messi.