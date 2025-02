A aplicação WhatsApp tem vindo a registar problemas de conexão ao início da tarde desta sexta-feira, sobretudo junto de quem recorre à aplicação através de um iPhone, mas também há registo de queixas de problemas com telefones Android.

Muitos utilizadores queixaram-se de não conseguir receber ou enviar mensagens pelo WhatsApp, sobretudo os utilizadores de smartphones da Apple, mas, mesmo esses, podem contornar o problema recorrendo ao serviço web da aplicação, quer por um Mac ou um PC.

Também há registo de problemas com telefones com sistema Android, mas com menos queixas neste caso.

De qualquer forma, a anomalia parece já estar em fase de resolução, pelo menos, com um registo de diminuição das queixas relativas a esta aplicação nos últimos minutos.