As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram, todas do mesmo grupo, têm vindo a ter um comportamento instável ao longo desta sexta-feira, com muitos usuários a darem conta de dificuldades de ligação a nível internacional.

O site Downdetector, que controla o funcionamento operativo das redes sociais, confirma falhas generalizadas nas três redes, dando conta de dificuldades de ligação, do carregamento de fotos, ou mesmo da atualização dos respetivos feeds.

Segundo o mesmo site, os problemas começaram a ser detetados pelas 17h15 de Portugal, inicialmente com pequenas falhas, mas quinze minutos depois as queixas já eram massivas a nível internacional.