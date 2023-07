Elon Musk, proprietário e presidente executivo do Twitter, anunciou este sábado que irá impor limites temporários ao número de publicações que cada utilizador pode ler na rede social.

Segundo uma publicação na conta oficial de Musk, as contas verificadas estão agora limitadas à leitura de 6000 publicações por dia, as não verificadas só podem observar 600 tweets diariamente, enquanto as contas não verificadas criadas recentemente apenas podem interagir com 300 publicações por dia.

São limitações que vão vigorar nos próximos dias [ou mesmo horas] e que o milionário empreendedor justifica com a necessidade do Twitter «lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação de sistemas».

As novas limitações não foram muito bem recebidas pelos utilizadores da popular rede social, que reagiram com muitas críticas, mas Elon Musk já veio a público garantir que não vão durar muito. «Limites temporários quer dizer que os problemas vão ser resolvidos, muito, muito, depressa», destacou ainda o empresário em mais uma publicação no Twitter.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023