O Gil Vicente anunciou através das redes sociais a contratação de mais um reforço: chama-se Antoine Léautey e chega de França, do Chamois Niortais. O médio de 24 anos vai ter em Barcelos a sua primeira experiência no estrangeiro. Nos últimos três anos atuou ao serviço do emblema que milita na segunda divisão francesa.

Léautey é o segundo reforço do Gil, depois de também nesta quinta-feira, ter sido oficializado o empréstimo de Kanya Fujitomo, proveniente do Tokyo Verdy.