Régis Ndo, avançado de 24 anos, é o mais recente reforço do Hapoel Haifa, anunciou o clube israelita este domingo. O jogador chega proveniente do Estrela da Amadora, da Liga.

Ndo, que já é internacional pelo Burkina Faso, representou o Leixões, da II Liga, na temporada 2024/25 por empréstimo dos estrelistas. O avançado marcou um golo e fez uma assistência em 31 jogos.

Tinha chegado a Portugal em 2021 para representar o C Oliv. Hospital, da Liga 3, por empréstimo do Real Betis. Rumou ao Estrela da Amadora na época seguinte. Agora, o futuro do jogador passa pelo Hapoel Haifa, quinto classificado da última edição da Liga de Israel.