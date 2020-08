O FC Porto anunciou nesta quinta-feira que regressa aos trabalhos no dia 24 de agosto e com toda a ambição.

«A dobradinha encheu-nos o coração mas já faz parte do passado, por isso é que o FC Porto já está a pensar no que há para conquistar no futuro. Sérgio Conceição, o nosso treinador, já definiu uma data para o início dos trabalhos tendo em vista a época que se avizinha: segunda-feira, dia 24 de agosto», lê-se na publicação Dragões Diário.

Na comunicação aos adeptos, os azuis e brancos revelam a ambição de conquistar todas as competições na próxima época.

«Os campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal regressam ao Olival para começar a preparar o ataque a todos os títulos que a nossa equipa vai disputar», acrescenta a publicação.

