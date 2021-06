A Liga Portugal aprovou esta quarta-feira, em Assembleia Geral extraordinária, um novo regulamento para, no fundo, evitar um novo «caso Palhinha».

O médio do Sporting viu o quinto amarelo na Liga 20/21 frente ao Boavista e ficou automaticamente suspenso para o dérbi frente ao Benfica, da jornada 16. Os leões recorreram do cartão para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que suspendeu o efeito da suspensão.

Palhinha conseguiu, por isso, ir a jogo e nunca chegou a cumprir um jogo de castigo, mesmo depois de ter visto mais amarelos nas restantes jornadas do campeonato.

Nesse sentido, a Liga aprovou esta tarde um regulamento que obriga a que o jogador cumpra um jogo de castigo ao sexto amarelo mesmo que ganhe um recurso sobre o primeiro lote de cinco amarelos.

«Essa proposta foi discutida e aprovada hoje. Mesmo que haja um recurso em relação ao primeiro lote de cinco cartões, o jogador fica suspenso quando vir o sexto cartão amarelo», explicou a diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro.

Sónia Carneiro revelou ainda que o Sporting propôs que um arguido possa ter acesso à comunicação dos quatro elementos de arbitragem que estão no relvado para defender-se de uma acusação.

«A proposta do Sporting tem a ver com a defesa do arguido em processo disciplinar. É uma matéria de natureza reservada. Esse acesso é só dos quatro elementos de arbitragem, excetuam-me as conversas com o VAR. É só para efeitos de situações que tenham sido relatados pelo árbitro e que estejam gravados e têm de ser requeridos pelo agente interlocutor nessas conversas. Não é para sabermos a conversa tida ao longo do jogo, é só para situações concretas», disse.