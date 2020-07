A Liga reuniu esta terça-feira com os clubes para aprovar um conjunto de alterações ao Regulamento Disciplinar e de Competições para a próxima época.

Para além do novo modelo transitório da Taça da Liga, que terá excecionalmente apenas oito equipas em 2020/21, e de um play-off que será jogado no final da época entre o 16.º classificado a Liga e o terceiro classificado da II Liga, foram aprovadas outras alterações relevantes.

No âmbito da Prevenção da Violência foram delineados os procedimentos a ter em caso de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos estádios. Casos se verifiquem comportamentos desta índole num jogo, o speaker fará dois avisos no estádio espaçados por cinco minutos: este último será feito com os jogadores nos balneários e, caso o comportamento do público se mantenha, será dada indicação para a evacuação do estádio ou da zona específica na qual os atos estão a ser praticados. Em comunicado, a Liga esclarece que se trata de uma norma que já é aplicada nos «jogos sob a égide da UEFA».

As multas decorrentes de atrasos no início ou reinício de jogos também serão agravadas: passarão para o quádruplo das atualmente aplicadas aos clubes caso o reinício de um encontro se atrase em mais de 15 minutos ou haja atrasos provocados nos jogos que tenham de iniciar-se à mesma hora. «Se esta conduta for provocada dolosamente com a intenção de causar prejuízos a terceiros, os clubes serão sancionados com a pena de derrota», refere a Liga, que indica que será acrescentado ao regulamento um novo artigo ao regulamento que sanciona o treinador quando houver atrasos no início ou reinício dos jogos.

Os clubes concordaram também em uniformizar ao longo de toda a época a norma dos critérios de desempate, que eram válidos apenas no fim da época desportiva. Ou seja: caso duas equipas estejam empatadas, o primeiro dos critérios de desempate (o do confronto direto) é válido logo após o primeiro duelo entre esses dois conjuntos e não no fim da prova.