Reinaldo Teixeira deixou uma mensagem de condolências à família e amigos chegados de Francisco Pinto Balsemão, que morreu, esta terça-feira, aos 88 anos.

Através da sua página oficial de Facebook, o presidente da Liga recordou um dos «fundadores» da democracia e um exemplo de luta pela «liberdade de expressão». Além disso, Reinaldo Teixeira reforçou que o país fica agora mais «pobre», antes de endereçar as «mais sentidas condolências» à família e amigos do antigo Primeiro-Ministro.

Leia aqui a mensagem de Reinaldo Teixeira: