Reinaldo Teixeira é o novo presidente da Liga Portugal.

A informação será oficial dentro de momentos, mas o Maisfutebol sabe que Reinaldo Teixeira venceu as eleições e que é, desta forma, o sucessor de Pedro Proença à frente da Liga de Clubes.

O antigo presidente da Associação de Futebol do Algarve, e antigo coordenador dos delegados da Liga, venceu o adversário José Gomes Mendes com uma goleada: recolheu 42 votos, contra apenas 10 do adversário.

Segundo foi possível saber, José Gomes Mendes teve os votos de três SAD/clubes da Liga e quatro da II Liga, enquanto Reinaldo Teixeira teve 15 SAD/clubes da Liga e 12 da II Liga.

Isto significa que o vencedor recolheu 81 por cento dos votos, o que é uma percentagem até superior à que permitiu eleger Pedro Proença como presidente da Federação.

Recorde-se que os dois candidatos apostavam na continuidade, tendo ambos integrado a equipa de Pedro Proença: Reinaldo Teixeira como coordenador dos delegados, José Gomes Mendes como presidente da Mesa de Assembleia Geral.

Reinaldo Teixeira concorreu às eleições apoiado por Sporting e Benfica, enquanto José Gomes Mendes contava com o apoio de Sp. Braga (declarado oficialmente) e FC Porto.

O Sp. Braga já deu, de resto, os parabéns ao vencedor.

«O Sp. Braga felicita Reinaldo Teixeira pela eleição para a presidência da Liga Portugal e deseja-lhe os maiores sucessos para o remanescente do mandato 2023-27», pode ler-se no site oficial.

«Inicia-se hoje uma era de enorme importância e que reclama uma liderança firme, convicta e competente, capaz de conduzir a Liga Portugal num caminho de valorização das provas profissionais e de incremento da competitividade e da sustentabilidade do nosso futebol. Da parte do Sp. Braga, Reinaldo Teixeira e a sua equipa poderão contar com sentido de responsabilidade e empenho em prol do bem comum, mas também com a exigência de resultados e a independência de pensamento e ação que nos tem caracterizado ao longo dos anos.»