A crispação «faz parte do futebol», mas o presidente da Liga deixou esta segunda-feira, 30 de Março, um recado para os dirigentes e treinadores: «as expressões que convêm à massa adepta nem sempre são benéficas».

À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que se realiza em Albufeira, Reinaldo Teixeira foi questionado sobre o momento de tensão que se vive no futebol português, com trocas de comunicados entre FC Porto e Sporting.

Villas Boas, no mais recente editorial da revista "Dragões", deixou duras críticas tanto ao bicampeão nacional, como ao Benfica. Ao Sporting, acusou de ser beneficiado e, aos encarnados, referiu-se como «a associação desportiva conhecida por contratar padres».

O clube leonino também já reagiu, pedindo uma reunião urgente com o Governo devido às ações «repugnantes» do FC Porto, agudizadas pelos acontecimentos do fim de semana, no jogo de andebol entre leões e dragões.

Para Reinaldo Teixeira, é normal que haja visões diferentes, mas o bom ambiente do desporto português deve estar acima de tudo.

«Cada um de nós, deve saber o que devemos ou não dizer para, no futuro, corrigirmos aquilo que dissemos de menos bom para o futebol», considerou.

Apesar de achar que o campeonato tem «sido muito competitivo» - e que «é aí que deve estar o nosso foco» -, Reinaldo Teixeira não deixou de comentar a «imagem de discordância e de algum ruído» que se gera «e que podíamos evitar aqui e acolá».

«Nós respeitamos o espaço e a opinião de cada um. À Liga, compete fazer tudo para que haja o mínimo ou nenhuma crítica. Nós também já fomos criticados e fizemo-lo com a consciência de que estamos a cumprir com os regulamentos», acrescentou.

Reinaldo Teixeira referia-se ao adiamento do jogo entre Sporting e Tondela, que foi fortemente criticado pelo FC Porto. Nas declaraçõess desta segunda-feira, o presidente da Liga reforçou o que já havia dito antes.

«É uma intepretação [a crítica]. Nós intepretámos e agimos de acordo com os regulamentos. Felizmente que os clubes nos conseguiram dificultar o calendário devido as participações nas provas europeias. Estamos totalmente convencidos de que fizemos o que o regulamento determina e impõe», concluiu.

O Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol realiza-se até amanhã, terça-feira, em Albufeira, por onde ainda passarão nomes como Rui Borges, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Paulo Bento.