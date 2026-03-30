Reinaldo Teixeira: «Expressões para os adeptos nem sempre são benéficas»
Presidente da Liga participou na sessão de abertura do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Albufeira
Presidente da Liga participou na sessão de abertura do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Albufeira
A crispação «faz parte do futebol», mas o presidente da Liga deixou esta segunda-feira, 30 de Março, um recado para os dirigentes e treinadores: «as expressões que convêm à massa adepta nem sempre são benéficas».
À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que se realiza em Albufeira, Reinaldo Teixeira foi questionado sobre o momento de tensão que se vive no futebol português, com trocas de comunicados entre FC Porto e Sporting.
Villas Boas, no mais recente editorial da revista "Dragões", deixou duras críticas tanto ao bicampeão nacional, como ao Benfica. Ao Sporting, acusou de ser beneficiado e, aos encarnados, referiu-se como «a associação desportiva conhecida por contratar padres».
O clube leonino também já reagiu, pedindo uma reunião urgente com o Governo devido às ações «repugnantes» do FC Porto, agudizadas pelos acontecimentos do fim de semana, no jogo de andebol entre leões e dragões.
Para Reinaldo Teixeira, é normal que haja visões diferentes, mas o bom ambiente do desporto português deve estar acima de tudo.
«Cada um de nós, deve saber o que devemos ou não dizer para, no futuro, corrigirmos aquilo que dissemos de menos bom para o futebol», considerou.
Apesar de achar que o campeonato tem «sido muito competitivo» - e que «é aí que deve estar o nosso foco» -, Reinaldo Teixeira não deixou de comentar a «imagem de discordância e de algum ruído» que se gera «e que podíamos evitar aqui e acolá».
«Nós respeitamos o espaço e a opinião de cada um. À Liga, compete fazer tudo para que haja o mínimo ou nenhuma crítica. Nós também já fomos criticados e fizemo-lo com a consciência de que estamos a cumprir com os regulamentos», acrescentou.
Reinaldo Teixeira referia-se ao adiamento do jogo entre Sporting e Tondela, que foi fortemente criticado pelo FC Porto. Nas declaraçõess desta segunda-feira, o presidente da Liga reforçou o que já havia dito antes.
«É uma intepretação [a crítica]. Nós intepretámos e agimos de acordo com os regulamentos. Felizmente que os clubes nos conseguiram dificultar o calendário devido as participações nas provas europeias. Estamos totalmente convencidos de que fizemos o que o regulamento determina e impõe», concluiu.
O Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol realiza-se até amanhã, terça-feira, em Albufeira, por onde ainda passarão nomes como Rui Borges, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Paulo Bento.