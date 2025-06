Reinaldo Teixeira esteve na redação do Maisfutebol para uma entrevista, a primeira como presidente da Liga Portugal, a propósito dos 25 anos do nosso jornal.

Na circunstância, o dirigente não deixou de dar os parabéns pelo quarto de século de vida.

«Quero agradecer o convite e dar os parabéns ao Maisfutebol pelos 25 anos de vida. Tenho grande consideração, grande admiração e respeito pela vossa equipa e pela forma como estão nesta matéria do desporto; a forma como transmitem a quem vos lê aquilo que se passa, a realidade dos factos e a paixão que se sente no futebol», referiu logo no início da entrevista.

«Por isso, a todos aqueles que fazem esta casa, que puseram de pé esta ideia há 25 anos e que a têm alimentado, os meus parabéns.»

Já no fim da entrevista, Reinaldo Teixeira aproveitou ainda para deixar uma palavra à Seleção Nacional, que este domingo disputa a final da Liga das Nações.

«Estamos na véspera de uma final para a nossa Seleção. Tive o prazer de estar em Munique, a convite da Federação, e foi um enorme prazer ver Portugal ganhar à Alemanha da forma que ganhou. E a jogar da forma como jogou, em particular na segunda parte», referiu.

«Também irei estar presente no domingo e quero desejar a melhor sorte para os nossos jogadores e para toda a comitiva da seleção. Nós, portugueses, ficamos muito orgulhosos, mas não temos a noção em Portugal de quanto os portugueses que residem là fora, no estrangeiro, ficam satisfeitos com as vitórias da nossa seleção. Por isso, espero que no domingo nos deem mais uma grande vitória.»