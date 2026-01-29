Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, congratulou-se esta quinta-feira pelo fecho das contas da primeira fase das competições europeias, que permitiu a Portugal ultrapassar os Países Baixos no Ranking UEFA e praticamente garantir desde já o sexto lugar no final da temporada.

«Se assim acontecer, serão seis as equipas portuguesas nas competições europeias em 2027/28 e o mérito dessa conquista é praticamente todo do quarteto euro-fantástico: FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga, todos com títulos continentais no seu histórico, da Champions à Intertoto», referiu.

«Foi graças aos seus desempenhos consistentes nas últimas cinco temporadas, acompanhados por pontos amealhados por outras sociedades desportivas, que hoje podemos estar ainda mais convictos de que o futebol profissional português se prepara para um novo ciclo, não só além-fronteiras, mas também entre portas. Cenários estes que convivem e se relacionam orgânica e administrativamente, responsabilizando-nos a todos - organismos de tutela, dirigentes, clubes e investidores das sociedades desportivas -, obrigando-nos ao reforço e aprofundamento da reflexão.»

Reinaldo Teixeira lembrou que «há mudanças estruturais em curso», mas há sobretudo «esse eterno talento nas pernas e na mente dos jogadores».

«O objetivo de conseguir seis equipas em provas UEFA não é um fim, mesmo no âmbito do nosso desígnio Meta 2028, cujos fundamentos são as várias melhorias na qualidade e no tempo útil de jogo, na disciplina, nas condições de estádio, na experiência do adepto e no produto televisivo. Sim, é dia para celebrar, mas ainda só estamos a ganhar ao intervalo.»