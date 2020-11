André Villas-Boas recorreu às redes sociais para reagir à morte de Reinaldo Teles. «Abriste-me as portas do futebol. Jamais te esquecerei. Descansa em paz, querido Chefinho», escreveu o treinador português no Instagram, a acompanhar uma fotografia do histórico dirigente do FC Porto.

Reinaldo Teles faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima da covid-19.