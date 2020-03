Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unito, decretou nesta segunda-feira um confinamento obrigatório dos britânicos em casa, procurando reduzir a propagação do novo coronavírus, Covid-19.



O governo britânico adianta que os cidadãos só poderão sair de casa para fazer «compras de bens essenciais o menos frequentemente possível, uma forma de exercício por dia, como correr, andar ou andar de bicicleta, sozinho ou com membros do agregado familiar, por necessidade médica ou para ajudar uma pessoa vulnerável e para ir para o emprego, mas só quando for necessário».



«Se não cumprirem as regras, a polícia terá os poderes para as executar, incluindo através de multas e dispersando ajuntamentos», avisou Boris Johnson, como pode ler no site da TVI24.