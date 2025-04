Em novembro de 2023, a polícia inglesa deteve Matt Petgrave, jogador de hóquei no gelo dos Sheffield Steelers, por suspeita de homicídio de Adam Johnson, dos Nottingham Panthers. Aos 29 anos, este jogador morreu na sequência de uma lesão sofrida no pescoço, causada pela lâmina do patim do adversário, versão corroborada pelos exames da autópsia.

No entanto, nenhuma ação criminal vai ser movida contra Matt Petgrave, canadiano de 30 anos, que negou as acusações e sempre se referiu ao incidente como um «trágico acidente».

Depois de ser detido em novembro de 2023, este jogador viveu sob fiança durante 17 meses.

De acordo com as autoridades britânicas, não foram reunidos indícios suficientes para acusar Matt Petgrave de homicídio. Ademais, a BBC apurou que Adam Johnson não utilizava proteção para o pescoço aquando do incidente. Ainda assim, este tipo de equipamento continua a não ser obrigatório na Liga do Reino Unido.

Pouco mais de um ano volvido sobre o incidente que vitimou Adam Johnson, a 28 de outubro de 2023, os Nottingham Panthers retiraram a camisola 47.