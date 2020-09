O relatório de gestão e as contas do exercício de 2019/20 do Benfica foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária por 71,18 por cento dos votos.

A AG teve a participação de 1.992 sócios, num total de 55.292 votos. O «sim» às contas dos encarnados refletiu-se em 39.357 votos, o «não» (27,76 por cento) em 15.348 votos e 1,06 (548) absteve-se na votação.

A reunião magna realizou-se entre as 14h30 e as 22h00 no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.