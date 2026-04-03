«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

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Otávio, o zagueiro que brilha no Estrela

Idade: 20 anos (25/11/2005)

Posição: Defesa Central/Defesa Esquerdo

Clube: Estrela Amadora

Pé preferencial: Esquerdo

País: Brasil

Otávio chegou a Portugal na temporada passada, vindo dos Sub-20 do Botafogo. Ao serviço do Estrela representou os Sub-23, a equipa B e a equipa C. Esta época começou o seu caminho na Liga Revelação, mas rapidamente apareceu nas escolhas da equipa principal, agarrando o lugar e demonstrando toda a sua capacidade. O jovem central, que também pode jogar como defesa esquerdo, já leva 18 partidas na Liga.

Nascido em 2005 no Paraná, passou por clubes como o Atlético Matogrossense, Camboriú e Botafogo antes de rumar a Portugal, para ser mais uma aposta certeira do departamento de scouting dos tricolores.

Pontos fortes: duelos físicos, desarme, antecipação, construção

O central canhoto tem como principais características a sua compleição física e a qualidade técnica com bola. Com 1,95m, pode atuar a central pelo lado esquerdo numa linha de quatro ou cinco, sendo que também já fez várias partidas como lateral esquerdo. A dimensão física que apresenta faz com que seja um central eficaz nos duelos defensivos, tanto pelo chão, como pelo ar. É rápido a atacar a bola, móvel, com boa capacidade de reação e a jogar na antecipação. Consegue marcar os adversários em cima e condicionar as ações contrárias.

Com bola, tem critério e qualidade na primeira fase de construção. A tenra idade não é impeditiva de mostrar a sua irreverência e coragem para assumir um papel importante na manobra ofensiva da equipa: em passes longos ou em progressão com bola, consegue ultrapassar as linhas de pressão adversárias, seja como central ou lateral. Um central moderno cujas características são cada vez mais apreciadas pelos principais clubes europeus.

Pontos a melhorar: cruzamento, drible, envolvimento ofensivo

Apesar de ter vários jogos como lateral, o seu perfil encaixa melhor como um central com grande margem de progressão. Como lateral consegue ser regular no processo defensivo, subindo apenas no terreno de forma segura e com critério. Por não apresentar uma grande influência no último terço, seja a nível do cruzamento e drible, Otávio não é um jogador que se vá destacar pelo envolvimento ofensivo.

Numa época em que as principais referências como laterais se afirmam pela qualidade ofensiva, o jovem brasileiro dificilmente vai conseguir fixar-se nessa posição e chegar aos grandes palcos europeus, tendo um caminho mais fácil se for como central canhoto de grande dimensão física e qualidade com bola.

Potencial

Tem condições físicas para se impor ao mais alto nível do futebol europeu, sendo que tecnicamente também apresenta qualidade na primeira fase de construção. O facto de ser canhoto torna o seu perfil ainda mais procurado pelos grandes emblemas europeus.

Otávio tem vindo a crescer na Liga e a conquistar espaço na formação da Reboleira, seja a central ou a lateral. Como central tem potencial para chegar aos principais campeonatos, posicionando-se como uma das próximas grandes vendas do Estrela Amadora, tal como os outros jogadores que têm sido valorizados nos últimos anos.