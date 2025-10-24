«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Yassir Zabiri, uma promessa pronta a ser cumprida

Idade: 20 anos

Posição: avançado

Clube: Famalicão

País: Marrocos

O jovem marroquino nascido em 2005 chegou ao clube minhoto na época passada, dividindo os seus minutos entre a equipa principal e os sub-23 do Famalicão. Foi contratado ao Union Touarga e custou 600 mil euros. Foram seis jogos, seis golos e uma assistência pelos sub-23 e o mesmo número de jogos pela equipa principal, mas com três golos.

Esta temporada realizou três partidas na Liga, antes de rumar ao Chile para disputar o Mundial Sub-20. Foi por lá, nos relvados chilenos, que o nome dele se tornou mediáticoa nível internacional. Afinal de contas, o avançado apontou cinco golos em sete partidas e foi um dos destaques da competição. Foi também o melhor marcador da prova, juntamente com outros três jovens, e foi sobretudo fundamental na caminhada de Marrocos para o tão desejado título.

Pontos Fortes: finalização, ligação, mobilidade, pressão

Pode jogar em qualquer posição da frente de ataque, mas destacou-se como avançado móvel pela facilidade em aparecer em zonas de finalização e pela mobilidade que apresenta. Mesmo no grupo da morte - com Brasil, Espanha e México -, a seleção marroquina terminou em primeiro lugar, com seis pontos. Este registo surpreendente muito se deveu à maturidade competitiva e à ousadia de Zabiri. Nunca se escondeu dos jogos, sempre disponível para receber e ligar entre linhas, fugindo à marcação dos centrais contrários.

Nas meias finais, no desempate por grandes penalidades frente à França, decidiu fazer um panenka irrepreensível, demonstrando muita coragem mesmo nos momentos de maior pressão. Consegue variar o seu jogo mais apoiado com velocidade e ataque aos espaços, apresentando muitas vezes movimentos de rotura nas costas da linha defensiva: foi alias assim que fez alguns golos no torneio.

Apesar de ter 1,77 metros, demonstrou ser um jogador perigoso no jogo aéreo, pela forma como consegue perceber onde a bola vai cair e aparecer muitas vezes ao segundo poste, depois de fugir da marcação. A juntar às qualidades ofensivas, consegue também ser um dos primeiros jogadores a contribuir no processo defensivo, dada a capacidade de pressão e reação ao momento da perda.

Muito rápido a sair no adversário e a condicionar a fase de construção contrária, obrigando a esticar na frente, ou até mesmo recuperando muitas bolas no seu meio campo ofensivo.

Pontos a melhorar: duelos físicos

Zabiri joga numa posição muito exigente a nível físico, o que faz com que muitas das vezes sinta algumas dificuldades para se impor perante centrais mais experientes e com maior dimensão física. Pela sua velocidade, mobilidade e agilidade consegue contornar bem essa situação, mas em jogos mais disputados e nos quais não tem tanto espaço para se movimentar, pode passar mais ao lado da partida. Com apenas 20 anos, tem tempo e espaço para se desenvolver do ponto de vista morfológico, de forma a ficar cada vez mais completo em todas as vertentes do seu jogo.

Potencial

Mohamed Ouahbi, selecionador sub-20 marroquino, disse que Zabiri pediu a Hugo Oliveira para marcar presença no Mundial e prometeu que voltaria como campeão do Mundo, melhor marcador e que iria lutar para ser o avançado titular do Famalicão. Cumpriu com a sua promessa e chega a Portugal com o estatuto reforçado depois de ter sido considerado o segundo melhor jogador do torneio, atrás do seu colega Othmane Maamma.

Depois da excelente campanha nos sub-20, procura agora conquistar um espaço na seleção principal de Marrocos que disputará a CAN 2025 em casa, sendo uma das favoritas a ganhar o troféu. Para isso precisa de se afirmar e ser uma opção regular nas escolhas do Famalicão.