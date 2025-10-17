«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Flávio Gonçalves, o mais semelhante a Pote que existe no universo leonino

Apesar de ter chegado ao Sporting em 2020/21 para integrar a equipa sub-15, vindo do Rio Ave, só começou a afirmar-se como uma das grandes promessas leoninas em 2021/22. Nessa época fez 17 golos em 26 jogos, levando a que saltasse para os sub-17 rapidamente.

A partir daí foi sempre a subir: 31 golos e 13 assistências em 52 jogos no escalão. Na época seguinte já se encontrava a jogar com alguma regularidade na equipa B, que estava na Liga 3, tendo ainda 17 anos. Já esta temporada tem sido presença regular na excelente campanha da equipa B na II Liga, tendo marcado dois golos.

Além disso, tem sido a principal figura do Sporting na Youth League.

A estreia na equipa principal ainda não teve lugar, mas o técnico Rui Borges já o mencionou algumas vezes como um dos elementos em destaque - estando na calha para uma possível subida - e até pelas semelhanças que tem com Pedro Gonçalves no seu estilo de jogo.

Pontos Fortes: qualidade técnica, definição, criatividade

Tal como Pote, não é bem um extremo puro, mas também não é um médio de origem. É uma mistura entre os dois que consegue jogar de costas, receber mais baixo ou mais alto e que exponencia a ala esquerda do Sporting. Salvador Blopa ataca muitas vezes a profundidade a partir de passes de Flávio.

No onze de João Gião é um dos 10’s que joga no apoio ao avançado, quase sempre pela meia esquerda. É nesse espaço que mostra a sua melhor versão, conseguindo constantemente jogar entre linhas, criando perigo quando encara o 1x1 e remata, ou quando consegue colocar passes deliciosos que isolam os colegas frente à baliza. Faz da sua maior arma a maneira como consegue decidir muitas vezes bem, mesmo pressionado, e como do nada consegue tornar o jogo mais fácil.

Também demonstra um entendimento de jogo relativamente raro para a idade, sabendo ocupar espaços, ler situações defensivas e compromisso constante. É um porto seguro quando recebe bola e isso vê-se muitas vezes quando a equipa está mais desinspirada e o procura para desbloquear o jogo.

Pontos a Melhorar: o físico

Apesar de ter uma estatura média com 1,73m, o jovem leonino é relativamente resistente ao choque, usando o seu baixo centro de gravidade para poder absorver o contacto e manter a bola controlada. Ainda assim, em situações sem bola, tem muita tendência a perder duelos por não ser muito alto e não apresentar muita força.

Num contexto competitivo mais físico, como é o caso da II Liga, nota-se bastante os momentos sem bola em que tem dificuldades, especialmente pelo ar. Ainda assim tem espaço para crescer e melhorar a sua agressividade de forma a contribuir ainda mais no processo defensivo.

Potencial

Flávio Gonçalves é dos jogadores, senão o jogador, com mais momentum e expetativa da equipa secundária do Sporting. As semelhanças a Pedro Gonçalves aliadas à qualidade evidenciada em patamares cada vez mais exigentes deixam água na boca quanto ao futuro do jovem português.

A subida pelos escalões formativos tem sido meteórica e com razão para tal. Vem demonstrando que é capaz de subir o nível à medida que a exigência e o nível também crescem. Tem um perfil raro e que dentro daquilo que tem sido o sistema e estilo de jogo da equipa orientada por Rui Borges fazem crer que poderá ser a médio e longo prazo o substituto do melhor jogador dos últimos cinco anos do Sporting.