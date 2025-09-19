«Relatório do Scout» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Gustavo Sá, uma jóia em Famalicão

Gustavo Sá é a principal jóia da formação do Famalicão. O médio de 20 anos chegou aos sub-15 e já conta com quatro temporadas na equipa principal. Hoje enverga a braçadeira de capitão e também tem sido opção regular na selecção sub-21, demonstrando uma elevada maturidade e atitude competitiva.

Pontos fortes: organização, criatividade, posicionamento, passe

O médio ofensivo português tem grande facilidade em desequilibrar no último terço pela qualidade que tem para receber e ligar o jogo entre linhas. Sempre disponível para assumir a manobra ofensiva da equipa pela boa mobilidade que tem e qualidade na organização. O médio criativo também pode baixar para uma posição mais intermédia ou aparecer por fora fugindo a zonas de pressão. Demonstra boa capacidade de transporte com bola e define bem o último passe pela sua visão de jogo. Muito inteligente tacticamente e com bom sentido posicional, tanto no processo defensivo como no ofensivo.

Pontos a melhorar: desarme

O capitão do Famalicão possui um excelente compromisso defensivo, com capacidade para pressionar a saída adversária e com boa reação ao momento de perda. A sua disposição no momento sem bola faz com que consiga condicionar e dificultar a acção contrária. Apesar da sua agressividade não é um jogador que consiga recuperar muitas bolas no meio campo ofensivo, podendo melhorar neste capítulo para permitir à sua equipa ganhar a posse em zonas adiantadas e atacar logo a baliza contrária.

Potencial

O jovem tem demonstrado um rendimento que lhe permite dar o salto em breve. Nos últimos mercados foi associado ao interesse dos três grandes e também a alguns emblemas estrangeiros. A estabilidade financeira do Famalicão permitiu segurar uma das suas maiores promessas e resistir ao assédio sobre um dos melhores médios ofensivos do campeonato, mas a sua saída será inevitável mais tarde ou mais cedo, especialmente se continuar a apresentar o mesmo nível com que se tem exibido nos relvados portugueses.