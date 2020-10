A Assembleia Geral da SAD do Benfica aprovou, nesta quinta-feira, o Relatório e Contas 2019/20, no qual foi apresentado um lucro de 41,7 milhões de euros.

«Tivemos o segundo melhor resultado de sempre. Tivemos uma redução do passivo e ainda um ligeiro crescimento do ativo. Temos hoje capitais próprios acima de 160 milhões de euros. Do ponto de vista estritamente económico-financeiro, foi um ano de grande sucesso», analisou o CEO, Domingos Soares de Oliveira, em declarações à BTV.

Na Assembleia Geral foi também aprovado um voto de confiança ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, assim como ao Revisor Oficial de Contas.