A renovação de Otávio até 2025 custou à SAD do FC Porto quase 17 milhões de euros.

No Relatório e Contas da temporada 2020/21 divulgado esta quarta-feira, os dragões detalham que o novo vínculo do internacional português teve um custo de 16.945.662 milhões de euros.

Para este valor, explica o emblema azul e branco, contribuíram os «encargos adicionais», que se referem a «gastos relacionados com as aquisições de direitos económicos, nomeadamente encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos. Inclui ainda o efeito da atualização financeira das contas a pagar a médio prazo originadas por estas transações».